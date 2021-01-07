07 января 2021

В Минздраве РФ оценили слухи о путешествиях по COVID-паспортам

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, укол, вакцина, вакцинация, ковид, спутник v, гам-ковид-вак
Минздрав РФ не имеет информации о требовании COVID-паспортов при выезде за границу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти еще прорабатывают вопрос применения электронных сертификатов, которые выдают людям после вакцинации. Что касается слухов о том, что подобные документы могут стать обязательным условием для выезда за границу, подтверждений этой информации нет. Об этом журналистам сообщили в Минздраве России.

«Электронный сертификат вакцинации в настоящее время подтверждает факт вакцинации гражданина от новой коронавирусной инфекции. Вопрос применения электронных сертификатов пока прорабатывается», — приводит «Российская газета» сообщение ведомства.

Также издание поинтересовалось по поводу распространяемой в социальных сетях информации о том, что Евросоюз якобы планирует вводить паспорта иммунизации и привязать их наличие к выдаче шенгенских виз. Причем речь шла о препаратах, зарегистрированных в ЕС. Учитывая, что российская вакцина не сертифицирована в Европе и Америке, журналистов интересовало, не значит ли это, что россияне могут оказаться невыездными.

В ответ на это в ведомстве сказали, что подтверждения этой информации нет. Кроме того, пока нет прецедентов требований вакцинации конкретными препаратами, зарегистрированными в том или ином государстве, в качестве условия выдачи виз. «Министерство продолжает отслеживать дискуссию по данному вопросу в Европейском Союзе», — добавили Минздраве.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что COVID-паспорта появятся в России в 2021 году. По его словам, подобные документы уже вводятся во многих странах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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