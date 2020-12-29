29 декабря 2020

Раскрыты сроки появления COVID-паспортов в России

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, вакцина, вакцинация, ковид, спутник v, гам-ковид-вак
Кирилл Дмитриев отметил, что «ковид-паспорта» нужны людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

COVID-паспорта появятся в России в 2021 году. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Эти паспорта станут частью нашей жизни в следующем году», — рассказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, подобные документы уже вводятся во многих странах.

Дмитриев отметил, что эти паспорта станут нормой, хотя сейчас многие россияне настороженно относятся к новым документам. Люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса, несут меньше риска для окружающих, чем остальные, подчеркнул глава РФПИ.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность, что введение «ковид-паспортов» было бы правильным решением. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что россияне будут получать такой документ автоматически после прохождения вакцинации, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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