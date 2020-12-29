Раскрыты сроки появления COVID-паспортов в России

COVID-паспорта появятся в России в 2021 году. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Эти паспорта станут частью нашей жизни в следующем году», — рассказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, подобные документы уже вводятся во многих странах.
Дмитриев отметил, что эти паспорта станут нормой, хотя сейчас многие россияне настороженно относятся к новым документам. Люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса, несут меньше риска для окружающих, чем остальные, подчеркнул глава РФПИ.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность, что введение «ковид-паспортов» было бы правильным решением. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что россияне будут получать такой документ автоматически после прохождения вакцинации, передает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в