Пенсионный фонд РФ разрешит МФЦ распределять пенсии части россиян

С этого года многофункциональные центры (МФЦ) возьмут на себя обязанность по установлению пенсии россиянам, уехавшим или выезжающим на постоянное место жительства из РФ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Проект постановления предусматривает включение в перечень услуг [МФЦ по установлению страховой и накопительной пенсий, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению гражданам, выехавшим и выезжающим на постоянное жительство за пределы РФ», — сказано в документе, который цитирует «Парламентская газета».
В проекте постановления также указано, что Пенсионный фонд РФ и Фонд соцстраха получили право при необходимости переходить на особый порядок работы по наиболее востребованным услугам. «Они смогут вводить упрощённые правила идентификации клиентов и получения документов, а также ограничивать личный приём посетителей», — отмечается в пояснительной записке. Там также указано, что при переходе на особый порядок работы внебюджетные фонды и МФЦ должны будут информировать заявителей о новом формате предоставления услуг.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 декабря подписал постановление о расширении списка услуг, которые будут оказывать в МФЦ, напоминает Nation News. В частности, через МФЦ можно будет получить ключи электронной цифровой подписи и направить документы в цифровом виде в различные ведомства и учреждения.
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