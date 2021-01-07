Виктор Шендерович сказал, что чаще будет находится в Израиле Фото: Анна Майорова © URA.RU

Публицист Виктор Шендерович признался, что получил гражданство Израиля. Он не собирается навсегда переезжать в другую страну, но в России, считает писатель, в любой момент «может сложиться ситуация бегства», особенно после убийства политика Бориса Немцова.

«В любую секунду может сложиться ситуация бегства. Мне странно об этом говорить, потому что с чего бы вдруг, да? Но в последние годы, после убийства Немцова, скажем, совершенно ничего не исключаю. Но никакого бегства сейчас нет. Я вернулся. Для меня, кажется, довольно принципиально возвращаться и говорить то, что я говорю из Москвы, а не из других краев», — сказал Шендерович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Публицист отметил, что сейчас будет чаще находиться в Израиле, так как у него есть несколько идей телевизионных проектов. Он подчеркнул, что не использует второе гражданство как проездной в Израиль, так как никогда не нуждался в этом.

Виктор Шендерович — российский журналист, публицист. С 1995 по 2001 год работал сценаристом сатирической программы «Куклы», которая выходила на телеканале НТВ. Был одним из деятелей культуры, кто призывал власти остановить войну в Чечне в 1996 и 2003 годах. В 2005 году пытался избраться в Госдуму, но не смог обойти своих конкурентов.