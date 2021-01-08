Тимати находится в отпуске в Дубае Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и модель Анастасия Решетова проводят совместный отпуск в Дубае после публичного расставания. Видео, где их семья находится в полном составе, опубликовал в своем Instagram хип-хоп исполнитель Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн).

На кадрах видно, что Тимати и Решетова вместе находятся на пляже, где репер играет с их сыном Ратмиром. Модель также поделилась в соцсетях видео, где ее экс-бойфренд катает сына на плечах, а также совместной фотографией вместе с Джиганом. До этого в instagram-аккаунте бывшей девушки Тимати появилась фотография с огромным букетом роз.

Пара объявила о своем расставании в сентябре 2020 года. Через месяц стало известно, что репер станет новым героем шоу холостяк.

Тимати отдыхает вместе с сыном Фото: Instagram-аккаунт Анастасии Решетовой

Анастасия Решетова показала Джигана иТимати с сыновьями Фото: Instagram-аккаунт Анастасии Решетовой