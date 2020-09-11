Модель Анастасия Решетова заявила о разрыве с Тимати Фото: Личная страница Анастасии Решетовой в Instagram

Модель Анастасия Решетова объявила о расставании со своим возлюбленным музыкантом Тимуром Юнусовым (Тимати). Девушка надеется, что с Тимати у нее получится «родительский тандем», заявила модель в своем Instagram.

«Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Я верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика», — написала Решетова.

Недавно у Тимати и Анастасии Решетовой родился сын Ратмир, Сейчас малышу почти год. Экс-пассия Тимати подчеркнула, что посторонние люди не играли никакой роли в их с музыкантом расставании и о «бумеранге» недоброжелатели могут забыть. Ранее Юнусов расстался с Аленой Шишковой. Молодой человек ушел от нее почти сразу после рождения дочери.

Модель поблагодарила Юнусова за шесть лет, которые они провели вместе и за любовь, которую он ей подарил. Взгляды Решетовой на жизнь изменились, к тому же, в мире нет ничего вечного, добавила бывшая девушка Тимати. Сам певец пока не комментировал расставание.

Всего месяц назад, 10 августа, Решетова опровергала данные о расставании с Юнусовым, пишет агентство Nation news. Еще за месяц до этого экс-пассия Тимати похвасталась новой квартирой более чем за 10 миллионов рублей в элитном районе.