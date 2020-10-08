Тимати стал новым героем шоу «Холостяк»

Тимати не комментировал новость о расставании с моделью Анастасией Решетовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рэп-исполнитель Тимати станет новым героем шоу «Холостяк» на ТНТ. Информация об этом появилась в официальной группе телеканала «ВКонтакте».

«Новым героем шоу „Холостяк“ на ТНТ станет Тимати», — говорится в сообщении сообщества. К посту прикреплена фотография, на которой рэпер стоит в пиджаке, надетом на голое тело.

Месяц назад Тимати расстался с моделью Анастасией Решетовой. Однако новость об участии в «Холостяке» исполнитель еще не комментировал. Пользователи социальной сети написали в комментариях, что выбор нового героя шоу оказался неожиданным.

Прошлым участником шоу был стоматолог Антон Криворотов. Он обучался в США и получил работу в Москве. Также в прошлых сезонах «Холостяка» участвовали Егор Крид и Тимур Батрудинов.