Размер астероида — от 500 метров до километра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь с 13 на 14 января произойдет сближение Земли с открытым в 2020 году астероидом WU5. Жители России могут наблюдать событие в созвездии Близнецов. Об этом рассказал российский астроном, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Денис Денисенко в беседе с URA.RU.

«Астероид WU5 будет ярким, 13 звездной величины. Двигаться он будет по созвездию Близнецов и полетит в сторону созвездия Возничего. Увидеть его можно, но только в мощный телескоп — от 30 сантиметров. 13 января будет новолуние, соответственно, свет луны не будет мешать наблюдению», — отметил астроном.

Ученый уточнил, что астероид пройдет более чем в 7,5 млн км от Земли. Так что, вопреки мнению СМИ, потенциально опасным он не является.

«Астероид WU5 был открыт 29—30 ноября 2020 года в созвездии Парусов в южном полушарии неба. Позавчера его наблюдали на Гавайях в созвездии Карма. Сейчас он движется в северное полушарие. Размер астероида — от 500 метров до километра», — заключил он.

С коллегой согласен и астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Он рассказал URA.RU, что сейчас расстояние между нашей планетой и небесным телом — 8,1 млн км, это далеко от Земли. Но при этом WU5 — важное открытие 2020 года.

«8,1 млн км — это довольно далеко от Земли. Но открытие действительно заметное. Так как ранее считалось, что открыты все потенциально опасные астероиды», — пояснил он.