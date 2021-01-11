В соцсети слили фото российской авиабазы с бомбардировщиками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в ВОВ. Екатеринбург, техосмотр, опасно, техника безопасности, техник, хвостовой винт, авиабаза
На спутниковых снимках видны российские бомбардировщики (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соцсетях распространяются фотографии российской авиабазы с бомбардировщиками в Энгельсе. Снимки были сделаны со спутника.

«В соцсетях распространились спутниковые фотографии российской авиабазы в Энгельсе, где базируются восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 12 Ту-95», — сообщает «Московский Комсомолец». По словам эксперта по обороне факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона Роба Ли, фото были сделаны в октябре прошлого года. Сами снимки появились в LiveJournal у пользователя Buryat.

URA.RU попыталось связаться с представителем Минобороны РФ, однако там не ответили. В адрес ведомства было направлено письмо с запросом на комментарий.

Ранее гендиректор «Терра Тех» Милана Элердова раскрыла, что современные спутники не способны разглядеть номера машин, как это показывают в фильмах, передает агентство Nation News. Тем временем российская частная компания «СПУТНИКС» совместно с предприятием «Роскосмоса» намерена в 2024 году вывести на орбиту космический аппарат для детального наблюдения земной поверхности, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...