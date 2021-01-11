В соцсети слили фото российской авиабазы с бомбардировщиками

На спутниковых снимках видны российские бомбардировщики (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соцсетях распространяются фотографии российской авиабазы с бомбардировщиками в Энгельсе. Снимки были сделаны со спутника.

«В соцсетях распространились спутниковые фотографии российской авиабазы в Энгельсе, где базируются восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 12 Ту-95», — сообщает «Московский Комсомолец». По словам эксперта по обороне факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона Роба Ли, фото были сделаны в октябре прошлого года. Сами снимки появились в LiveJournal у пользователя Buryat.

URA.RU попыталось связаться с представителем Минобороны РФ, однако там не ответили. В адрес ведомства было направлено письмо с запросом на комментарий.

Ранее гендиректор «Терра Тех» Милана Элердова раскрыла, что современные спутники не способны разглядеть номера машин, как это показывают в фильмах, передает агентство Nation News. Тем временем российская частная компания «СПУТНИКС» совместно с предприятием «Роскосмоса» намерена в 2024 году вывести на орбиту космический аппарат для детального наблюдения земной поверхности, пишет RT.