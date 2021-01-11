В Центре Гамалеи высказались о российском штамме коронавируса

«Российский» штамм коронавируса может уже существовать, но еще не выявлен медициной, считает Евгений Гинцбург Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В мире может существовать «российский» штамм коронавируса, однако его пока не выявили. Такое мнение высказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы», — приводит слова Гинцбурга РИА «Новости». Он считает, что в России уже давно должен быть выявлен «российский» штамм COVID-19. Глава центра Гамалеи подчеркнул, что в России секвенируют намного меньше образцов инфекции, чем в Великобритании, в связи с этим, уверен Гинцбург, России не удалось выявить новый штамм.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в конце декабря в России был выявлен «британский» штамм коронавируса, который считает более заразным. Однако подтверждений того, что мутация более опасна с точки зрения госпитализации и летальности, пока нет, передает Life. Тем временем в России за последние сутки выявили 23 315 случаев COVID-19, пишет «Дни.ру».