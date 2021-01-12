Михаил Мишустин говорил об оптимизации штата гослужащих в ноябре 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В структуре аппарата правительства РФ появится семь департаментов, а также утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Отдельным документом утверждены изменения в структуре аппарата правительства. В нем появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

При этом департаменты здравоохранения и социального развития, промышленности, энергетики и транспорта, департаменты регионального развития и инфраструктуры будут упразднены, отметили в правительстве РФ. Там добавили, что департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразуется в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Также будет создано сводно-аналитическое управление правительства страны.

Что касается предельной численности госслужащих, то Мишустин утвердил, что в центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 36 замруководителей, а также 74 структурных подразделения. «Реформа позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений, сделать систему госуправления способной качественно выполнять задачи по достижению национальных целей развития», — отмечают в правительстве.

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил об оптимизации штата госслужащих в ноябре 2020 года. Он сообщил, что оптимизация пройдет с 1 января по 1 апреля 2021 года. В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих, пишет RT.