11 января 2021

Власти рассказали, как челябинские чиновники переболели COVID

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Цуканов в Перинатальном центре и в лицее №11. Челябинск, гехт ирина, очки, маска медицинская
Ирина Гехт рассказала, как чиновники переболели коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Большинство членов правительства Челябинской области переболели коронавирусом. Они не были привиты. Об этом 12 января на брифинге, отвечая на вопрос URA.RU, заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Достаточно большое число чиновников — включая вице-губернаторов и министров — переболели COVID. При этом никто из переболевших не был привит. Я привилась в начале августа, фактически тестируя вакцину на себе», — уточнила Гехт.

Кроме того, о намерении сделать прививку 12 января сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом он заявил в своем Instagram. Также он сообщил, что в ближайшее время в область прибудет 151 тысяча единиц вакцины от COVID-19. Ранее в регион поступило 6 тысяч 442 вакцины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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