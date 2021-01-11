Власти рассказали, как челябинские чиновники переболели COVID

Ирина Гехт рассказала, как чиновники переболели коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большинство членов правительства Челябинской области переболели коронавирусом. Они не были привиты. Об этом 12 января на брифинге, отвечая на вопрос URA.RU, заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Достаточно большое число чиновников — включая вице-губернаторов и министров — переболели COVID. При этом никто из переболевших не был привит. Я привилась в начале августа, фактически тестируя вакцину на себе», — уточнила Гехт.

Кроме того, о намерении сделать прививку 12 января сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом он заявил в своем Instagram. Также он сообщил, что в ближайшее время в область прибудет 151 тысяча единиц вакцины от COVID-19. Ранее в регион поступило 6 тысяч 442 вакцины.