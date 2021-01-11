Челябинский губернатор Текслер поставит прививку от COVID

Алексей Текслер покажет пример жителям, поставив вакцину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер намерен поставить прививку от коронавируса. Об этом глава региона 12 января написал в своем Instagram. Текслер сообщил, что в ближайшее время в область прибудет 151 тысяча единиц вакцины от COVID-19. Ранее в регион поступило 6 тысяч 442 вакцины.

«Поставить вакцину от коронавируса также планирую», — написал Текслер. На пресс-конференции перед Новым годом губернатор, отвечая на вопрос, будет ли он сам ставить прививку, заявил, что сделает это тогда, когда вакцина станет доступна широкому кругу жителей. «Я обязательно подам пример», — пообещал он.

«До конца февраля планируется поставка в Челябинскую область 151 тысячи единиц вакцины от коронавируса. Об этом мы договорились с Минздравом РФ, — пишет теперь Текслер. — Продолжим вакцинировать людей из группы риска: медиков и соцработников, учителей школ, преподавателей вузов и ссузов (средне-специальных учебных заведений), сотрудников полиции». Губернатор заявил, что в регионе начнут прививать жителей 65 лет и старше с хроническими заболеваниями.

Дано поручение приступать к вакцинации работников крупных предприятий области, студентов образовательных организаций. «Часть вакцины будет поступать в муниципальные медучреждения для вакцинации жителей по желанию. В ближайшие дни областной минздрав даст необходимые разъяснения», — пишет губернатор.