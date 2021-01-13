В ХМАО вводят новые правила для школ во время пандемии

Во всех образовательных учреждениях ХМАО введут дополнительную систему контроля, чтобы там строже соблюдались противоэпидемические меры. Теперь у сотрудников будет чек-лист, следуя которому, по мнению региональных властей, удастся сократить число болеющих коронавирусом детей и учителей.
«Это нужно, как показывает опыт, для усиления ответственного отношения руководства образовательных организаций к исполнению защитных протоколов: половина заболеваний из общественных организаций произошли по причине нарушения мер [противоэпидемической защиты]», — объяснил URA.RU директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.
Новый алгоритм контроля, следовать которому будут обязаны все педагоги, подразумевает персональную ответственность за несоблюдение разработанных ранее противоэпидемических мер. Так, например, за наличием достаточного запаса антисептиков будет следить не просто школа, а конкретный сотрудник, как и за соблюдением социальной дистанции. Всего чек-лист содержит девять пунктов. Вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов во время заседания регионального оперштаба заявил, что в документе учтены «причины возникновения очагов [заражения в] образовательных организациях».
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО COVID-диссиденты выступили против дистанционного образования для школьников. Сообщество «Родительский отпор Югры» запустило флешмоб с плакатами «Мы не боимся коронавируса» и «Нет дистанту».
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