В Совфеде отказались от повторной индексации пенсий в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт кровли и фасада на Площади Революции 1 и Ленина 61. Челябинск, кошелек, пенсия
Валерий Рязанский полагает, что говорить о дополнительной индексации пенсий пока рано Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Дополнительная индексация пенсий в России в 2021 году пока маловероятна, так как предполагаемая инфляция будет около 4%. Об этом заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации пенсий. Социальные пенсии предлагается индексировать ежегодно с 1 апреля. Согласно инициативе, если инфляция будет выше темпов роста прожиточного минимума пенсионера, в июле будет проведена дополнительная индексация, сообщает агентство Nation News.

«Говорить о дополнительной индексации в 2021 году пока рано, потому что рост цен, по прогнозу, будет около четырех процентов», — приводит слова Рязанского Lenta.ru со ссылкой на РИА «Новости». Сенатор также уточнил, что законопроект устанавливает не обязанность, а право на проведение дополнительной индексации.

С 1 января пенсии были проиндексированы на 6,3 процента — выше уровня инфляции. Индексация пенсий в 2021 году коснулась 32 миллионов граждан, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...