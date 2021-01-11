В Госдуму внесут законопроект о дополнительной индексации пенсий

ЛДПР предлагает предусмотреть возможность дополнительной индексации пенсий в течение года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Во вторник группа депутатов от ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается предусмотреть возможность индексировать страховые и социальные пении чаще одного раза в год. Об инициативе на своем telegram-канале сообщил один из авторов инициативы, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По действующему законодательству, с 2019 по 2025 годы страховые пенсии и фиксированные выплаты будут увеличиваться один раз в год с 1 января. С 2025-го ежегодная индексация страховой пенсии будет разбита на два этапа — 1 февраля (на уровень инфляции) и 1 апреля (исходя из роста доходов Пенсионного фонда России). Фиксированная выплата будет индексироваться только на уровень инфляции в феврале.

Законопроект предлагает в 2021—2024 годах с 1 апреля корректировать страховую пенсию исходя из роста доходов ПФР. Если годовой рост средней зарплаты в России превысит инфляцию за текущий год, с 1 апреля страховая пенсия будет дополнительно увеличиваться на разницу между ростом зарплат и инфляции. Кроме того, согласно документу, социальные пенсии должны индексироваться с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год, а также дополнительно с 1 июля в том случае, если инфляция превысит этот показатель. Правительству РФ предлагается дать полномочия дополнительно увеличивать размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР.

При этом, как подчеркнул Нилов, законопроект не обязывает, а только дает право индексировать пенсии чаще одного раза в год, поскольку чаще это сделать не позволяет законодательство. «У нас по конституции пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год. А по действующему законодательству у нас страховые пенсии индексируются один раз в год — 1 января. Социальные пенсии индексируются один раз в год — с 1 апреля. Таким образом, если принимать во внимание новую конституционную норму, то при желании, не правя пенсионное законодательство, проиндексировать более одного раза ни социальные, ни страховые пенсии будет невозможно», — приводит ТАСС слова парламентария. Он добавил, что инициатива касается и неработающих пенсионеров, хотя вопрос индексации выплат им — предмет другого законопроекта.