Раскрыты имена всех кандидатов на пост главы Сургута

Число кандидатов на пост главы Сургута оказалось сокращено Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Конкурсная комиссия по выборам главы Сургута раскрыла имена всех кандидатов, которые претендуют на эту должность. Информация опубликована на сайте городской думы.

«На участие в конкурсе заявилось всего 66 человек. Пять человек забрали документы», — говорится в сообщении. Среди тех претендентов, кто раньше предпочитал не раскрывать свои данные, не оказалось политических тяжеловесов. К числу кандидатов, обладающих опытом работы на госслужбе, можно отнести лишь несколько человек — заместителя начальника сургутского отдела Росреестра по ХМАО Ксению Хапаеву, инспектора КСП Сургутского района Аллу Сыч и начальника отдела из администрации поселка Барсово Евгению Феденко. В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута прокомментировали выдвижение главы департамента городского хозяйства Романа Богача на пост мэра: «Подать документы в конкурсную комиссию на должность главы города может любой человек, соответствующий требованиям федерального законодательства. Роман Богач не исключение».

Генеральный директор АПЭК (Агентство политических и экономических коммуникаций) Дмитрий Орлов в разговоре с URA.RU заявил, что, несмотря на весьма неоднородный состав кандидатов и значительную конкуренцию, губернатор Югры Наталья Комарова сохраняет контроль над ситуацией с выборами главы города. «Решение о выборе мэра Сургута примет гордума, однако институционально закрепленный инструмент согласования все же есть — кандидатуры должна утвердить конкурсная комиссия. Возглавляет ее первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, что позволит окружному правительству влиять на ход выборов. В рамках этого механизма и произойдет согласование интересов местных элит, значение которых для развития ХМАО несколько больше, чем в других регионах», — считает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что никто из предполагаемых фаворитов так и не подал документы для участия в выборах главы Сургута. По версии инсайдеров агентства, это произошло из-за трагической гибели от коронавируса первого вице-губернатора ХМАО Геннадия Бухтина, которая изменила все планы.