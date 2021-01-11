Смерть вице-губернатора изменила расклад сил на выборах в Сургуте

Властям ХМАО пришлось экстренно менять свои планы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Смерть вице-губернатора ХМАО Геннадия Бухтина перечеркнула планы регионального правительства относительно мэра Сургута. Теперь власти выбирают, кого из фаворитов назначить на пост замгубернатора, а кого поддержать в мэрской гонке. С этим и связана беспрецедентная для ХМАО интрига — до сих пор не известна фамилия главного кандидата на пост мэра Сургута.

«Правительством в качестве основных претендентов на пост главы Сургута рассматривались мэр Сургутского района Андрей Трубецкой и депутат думы ХМАО Андрей Филатов. По ним прошли предварительные обсуждения с основными стейкхолдерами, в частности, с руководством „Сургутнефтегаза“», — рассказал URA.RU источник в региональном правительстве.

Планировалось, что оба кандидата сдадут документы в последний день регистрации участников — 12 января. Но планы изменило известие о смерти Бухтина. «Сейчас Трубецкой и Филатов рассматриваются губернатором Комаровой на должность в правительстве», — заключает инсайдер. Трубецкой в разговоре с URA.RU заявил, что ему предложений о переходе в окружное правительство не поступало. Дозвониться до Филатова не удалось.

Прием документов на пост главы Сургута закончился в 17:00. Комиссия должна приступить к отбору из почти 70 кандидатов. «Там нет кандидатов, подходящих для управления крупнейшим городом Югры. Поддержат ли их депутаты, которые почти все являются профессиональными политиками, — вопрос», — делится мнением источник URA.RU. В департаменте общественных и внешних связей Югры не стали комментировать вопросы о персоналиях, но обозначили: региональная часть конкурсной комиссии по отбору кандидатов приступит к работе в установленные законодательством сроки.

Ранее URA.RU писало, что политики, которых называли фаворитами мэрской гонки, не подали документы в думу. Депутаты должны назвать имя нового мэра 18 января.