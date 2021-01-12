Политолог: члены ЛДПР устроили пиар-акцию на выборах мэра Сургута

Но у обоих кандидатов от ЛДПР шансов практически нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков от фракции ЛДПР и депутат думы Сургута Евгений Барсов, также представляющий либерал-демократов, не рассчитывают всерьез занять кресло главы Сургута. Несмотря на то, что оба подали документы в конкурсную комиссию, они используют мэрскую гонку исключительно в целях пиара, считает часть политтусовки.

«Для заявленных кандидатов от ЛДПР — Селюкова и Барсова — это еще одна публичная площадка в преддверии большой избирательной кампании осенью этого года. Барсов хочет продолжить работу в думе, как и Селюков. В обоих случаях им нужны электоральная поддержка и узнаваемость», — считает собеседник URA.RU, включенный как в процессы по выборам мэра Сургута, так и близко знакомый с устройством политической системы ХМАО.

По мнению политолога Андрея Шуклина, либерал-демократы вполне могут использовать мэрскую гонку лишь для удовлетворения своих пиар-потребностей. «Осенью что в ХМАО, что в Тюмени, что в Сургуте — крупные выборы в думы, плюс выбор в Госдуму, на которых тоже нужно заявлять амбиции. Они есть у любых политиков, а уж для ЛДПР вообще типично использовать любую возможность засветиться», — считает Шуклин.

Евгений Барсов не ответил на звонок URA.RU, а Михаил Селюков в разговоре с журналистом агентства, заявил, что его шансы на избрание в качестве мэра должна оценивать конкурсная комиссия и городской депутатский корпус.

Ранее URA.RU писало, что конкурсная комиссия по выборам главы Сургута раскрыла имена всех кандидатов, которые претендуют на эту должность. К числу кандидатов, обладающих опытом работы на госслужбе, можно отнести лишь несколько человек, но среди них нет ни одного политического тяжеловеса.