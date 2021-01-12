Мерзлоту в ЯНАО исследуют, чтобы избежать разрушения зданий

Методика оценки состояния мерзлоты будет сформирована по итогам трехлетнего исследования Фото: Анна Майорова © URA.RU

В течение трех лет сотрудники Научного центра изучения Арктики (НЦИА) окончательно сформируют методику оценки состояния мерзлоты, в том числе под объектами капитального строительства и жилыми домами. Как сообщила пресс-служба правительства ЯНАО, полученные исследователями данные лягут в основу предложений по изменению строительных норм.

«В рамках методики ученые производят расчет оптимального количества и расположения термометрических скважин, в которых находится автоматизированное измерительное оборудование, что дает возможность получать данные о текущей и будущей несущей способности каждого элемента свайного фундамента капитального объекта», — говорится в сообщении. Температурные данные, полученные со скважин пробуренных под объектами, визуализируются, а также моделируется температурное поле фундамента, необходимое при расчетах несущей способности свай.

В настоящее время в окружной столице уже пробурены десятки скважин глубиной до 12 метров. В следующем году оборудование термометрических скважин продолжится как в Салехарде, так и в Новом Уренгое.

По словам заместителя губернатора ЯНАО Александра Мажарова, автоматизированный мониторинг, который проводят ученые, необходим для безопасной эксплуатации зданий и сооружений в регионе в условиях процессов растепления. Деградация мерзлоты, наступающая в связи с глобальным потеплением, влияет на несущую способность грунтов

Ранее сообщалось, что в ЯНАО активно внедряется автоматизированная система геотехнического мониторинга зданий. Это помогает постоянно следить за изменениями несущей способности грунта и предотвратить деформации уже существующих объектов.