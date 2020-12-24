Ученый рассказал, что противопоставить главной угрозе ЯНАО

Сохранение мерзлоты целесообразно только там, где уже построены какие-либо объекты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полностью сохранить мерзлоту Арктики возможно, однако стоить это будет очень дорого. Как рассказал URA.RU ведущий научный сотрудник сектора криосферы научно-исследовательского отдела Научного центра изучения Арктики (НЦИА) Глеб Краев, управлять мерзлотой целесообразнее там, где это необходимо человеку.

«Если надо, можно охладить мерзлоту или даже заморозить. Для каждого объекта проводятся расчеты и выбираются оптимальные условия взаимодействия мерзлых грунтов и сооружений», — рассказал эксперт. Краев указал, что на южных границах мерзлоты распространена практика принудительного протаивания с заменой грунта.

Технологий строительства и сохранения сооружений в условиях мерзлоты множество, и они постоянно совершенствуются, пояснил ученый. В капстроительстве уже сейчас учитываются величины возможного протаивания, функционирует и расширяется сеть мониторинга мерзлых пород. В городах ЯНАО внедряется автоматизированная система геотехнического мониторинга зданий для того, чтобы постоянно следить за изменениями несущей способности. Это поможет предотвратить деформации уже существующих объектов.

Говоря об опасности вспучивания бугров и образования кратеров на месте выхода газа, то на данный момент риск для объектов инфраструктуры невелик. Как раз сейчас ученый при поддержке Российского научного фонда проводит исследование скоплений газа в мерзлоте. «Считаю, что надо проводить геофизические, геохимические исследования и бурения на буграх, чтобы понимать, есть в них газ или нет. Может, даже возможно сбрасывать давление газа бурением», — рассказал Глеб Краев.

Ранее экологи и климатологи заявляли о риске разрушения транспортной и нефтегазовой инфраструктуры Заполярья. Города в ЯНАО также попадают в зону деградации мерзлоты, из-за чего возникает угроза коммуникациям и фундаментам домов.