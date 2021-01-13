В профсоюзе объяснили, что грозит медикам за отказ от вакцинации

Работающим с коронавирусом следует вакцинироваться, сказал Михаил Андрочников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Отстранить медицинского работника или уволить его за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции нельзя. Об этом заявил заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников.

Он напомнил, что вакцинация в России добровольная, однако работающим с коронавирусом следует вакцинироваться. Остальные могут принять решение по своему желанию, отметил Андрочников. Он также уточнил. что принудительной вакцинации для медработников в России нет, прививаясь, они подписывают добровольное согласие.«Отстранить не может вас, к работе не допустить не может… Тяжелые опасные условия труда… во-первых, они оплачиваются как класс вредности… и второе, они оплачиваются дополнительно тем, кто работает с коронавирусной инфекцией. Им платят деньги за коронавирус, и они застрахованы дополнительно, если они заболеют коронавирусом», — передает слова Андрочников РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились слухи об обязательной прививке для медработников в ХМАО. Информация начала распространяться с анонимных аккаунтов в популярных сообществах региона в социальных сетях. Позже увольнением начали пугать учителей. Авторы фейка ссылались на приказ Министерства здравоохранения РФ, в соответствии с которым учителя включены в категорию граждан, подлежащих обязательной вакцинации. В действительности же в документе говорится о включении педагогов в группу тех, кому вакцина положена в первую очередь наряду с медиками и соцработниками.