13 января 2021

В профсоюзе объяснили, что грозит медикам за отказ от вакцинации

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Вакцинация от коронавирусной инфекции в городской больнице №1. Челябинск, укол, шприц, процедурный кабинет, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, прививка от ковид
Работающим с коронавирусом следует вакцинироваться, сказал Михаил Андрочников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Отстранить медицинского работника или уволить его за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции нельзя. Об этом заявил заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников.

Он напомнил, что вакцинация в России добровольная, однако работающим с коронавирусом следует вакцинироваться. Остальные могут принять решение по своему желанию, отметил Андрочников. Он также уточнил. что принудительной вакцинации для медработников в России нет, прививаясь, они подписывают добровольное согласие.«Отстранить не может вас, к работе не допустить не может… Тяжелые опасные условия труда… во-первых, они оплачиваются как класс вредности… и второе, они оплачиваются дополнительно тем, кто работает с коронавирусной инфекцией. Им платят деньги за коронавирус, и они застрахованы дополнительно, если они заболеют коронавирусом», — передает слова Андрочников РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились слухи об обязательной прививке для медработников в ХМАО. Информация начала распространяться с анонимных аккаунтов в популярных сообществах региона в социальных сетях. Позже увольнением начали пугать учителей. Авторы фейка ссылались на приказ Министерства здравоохранения РФ, в соответствии с которым учителя включены в категорию граждан, подлежащих обязательной вакцинации. В действительности же в документе говорится о включении педагогов в группу тех, кому вакцина положена в первую очередь наряду с медиками и соцработниками.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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