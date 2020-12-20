20 декабря 2020
19 декабря 2020
18 декабря 2020

Власти ХМАО высказались о принудительной вакцинации врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививка врачей российской вакциной Спутник V от новой коронавирусной инфекции. Екатеринбург, спутник v, лекарство от covid, вакцина от коронавируса, гам ковид вак
Главе депздрава пришлось развенчивать фейк о прививке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский назвал фейком информацию о принудительной вакцинации медработников. По его словам, любой врач, которого заставляют прививаться, может сообщить ему об этих фактах лично.

«Проведу служебное расследование по каждому случаю, если врачи, медицинские сестры сообщат мне о недобровольном характере вакцинации. Пишите мне в директ, обязательно отвечу!» — написал Добровольский в своем Instagram.

Информация о принудительной вакцинации врачей начала распространятся с анонимных аккаунтов в популярных сообществах региона в социальных сетях. Их общий смысл в том, что главные врачи вынуждают врачей под угрозой увольнения ставить прививки от коронавируса. Но принудительный характер вакцинации Добровольский опровергает, уточняя, что только в Сургуте более 200 медицинских работников, изъявивших желание привиться, ожидают вакцину. Всего же в Югре привиты от COVID-19 1072 жителя, из них 876 — медработники. «Число желающих вакцинироваться гораздо больше поступивших в округ доз вакцины», — резюмировал глава депздрава.

Ранее URA.RU писало, что директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский привился от коронавируса. По его словам, чувствует себя он хорошо, никаких побочных эффектов не наблюдается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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