Учителей в ХМАО пугают увольнением за отказ прививаться от COVID

В Нижневартовске учителя испугались угрозы увольнения в случае отказа прививаться от коронавируса. Соответствующую информацию распространили анонимные источники в социальных сетях. При этом региональные и муниципальные власти заявили URA.RU, что вакцинация от коронавируса строго добровольна.
Авторы фейка ссылались на приказ Министерства здравоохранения РФ № 1307н, в соответствии с которым учителя включены в категорию граждан, подлежащих обязательной вакцинации. В действительности же в документе говорится о включении педагогов в группу тех, кому вакцина положена в первую очередь наряду с медиками и соцработниками.
«В настоящее время во все образовательные организации города направлена информация о том, что все педагоги могут добровольно привиться, сейчас проводится опрос. Ни дисциплинарных взысканий, ни запрета на работу, ни каких-либо других санкций быть не может. Вакцинация добровольная», — рассказала URA.RU замглавы Нижневартовска Ирина Воликовская.
Директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин также подчеркнул, что вакцинация добровольна. «Ни в какой перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации, никто не включен. Никто никого принуждать не может», — комментирует Дренин.
Информация о принудительной вакцинации появляется не впервые — ранее публиковались фейки об обязательной прививке для медработников. Информация начала распространятся с анонимных аккаунтов в популярных сообществах региона в социальных сетях.
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