13 января 2021

Врач: коронавирус ослабеет после ухода холодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививка врачей российской вакциной Спутник V от новой коронавирусной инфекции. Екатеринбург, медсестра, медперсонал, прививка, вакцинация
К середине лета можно привить до 70% люде из групп риска, считает Николай Дурманов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Перелома в борьбе с коронавирусом можно ожидать в конце зимы, так как инфекционные заболевания ослабевают к концу сезона холодов. Также к этому времени появится эффект от вакцинации. Таким прогнозом поделился доктор медицинских наук Николай Дурманов.

«Спада заболеваемости можно ожидать ближе к концу зимы, как это обычно происходит с инфекционными заболеваниями. К тому же начнет проявляться эффект вакцинации», — пишет радио Sputnik со ссылкой на Дурманова.

К середине лета удастся привить большое количество людей, уверен врач. По прогнозу Дурманова, в группах риска количество привитых может составить от 50 до 70%. При этом вакцины эффективно борются с новыми мутациями коронавируса, считает медик.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что для некоторых категорий населения вакцинирование от COVID должно быть обязательным. По его мнению, к таким группам относятся медики, учителя и соцработники.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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