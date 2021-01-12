Иммунолог: для кого прививка от COVID должна стать обязательной

Вакцинация от коронавируса должна стать обязательной для представителей «контактных» профессий. С таким мнением выступил вирусолог и иммунолог Владислав Жемчугов.
«В контрактах определенных специальностей вписана необходимость вакцинации от особенных болезней. Почему бы и не внести [коронавирус в этот список]», — заявил Жемчугов РИА «Новости».
По такой схеме работает вакцинация врачей и учителей от гриппа, добавил Жемчугов. Эксперт считает, что в список профессий с обязательной прививкой стоило бы добавить и соцработников.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения предположили, когда в России сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу, передает телеканал 360. Сотрудница организации Сумья Сваминатан заявила, что в 2021 году ждать иммунной прослойки не стоит.
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