12 января 2021

Иммунолог: для кого прививка от COVID должна стать обязательной

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, укол, вакцина, вакцинация, ковид, спутник v, гам-ковид-вак
Соцработники, врачи и учителя должны вакцинироваться обязательно, считает Владислав Жемчугов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса должна стать обязательной для представителей «контактных» профессий. С таким мнением выступил вирусолог и иммунолог Владислав Жемчугов.

«В контрактах определенных специальностей вписана необходимость вакцинации от особенных болезней. Почему бы и не внести [коронавирус в этот список]», — заявил Жемчугов РИА «Новости».

По такой схеме работает вакцинация врачей и учителей от гриппа, добавил Жемчугов. Эксперт считает, что в список профессий с обязательной прививкой стоило бы добавить и соцработников.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предположили, когда в России сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу, передает телеканал 360. Сотрудница организации Сумья Сваминатан заявила, что в 2021 году ждать иммунной прослойки не стоит.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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