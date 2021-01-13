13 января 2021

Жители курганского города смывают в унитаз строительный мусор

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, мусор, снег, строительный мусор, зима, мешки, мешки с мусором
Строительный мусор нашли в канализации Шумихи (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители многоквартирного дома Шумихи (Курганская область) смыли в канализацию строительный мусор, смеси и памперсы. Об этом 14 января в соцсетях сообщили представители районной администрации.

Дежурная бригада Городских коммунальных сетей 13 января устранила засор в канализации одного из многоквартирных домов. «Причина засора — пищевые отходы, тряпки, памперсы, отходы кошачьего туалета, строительный мусор и смеси, которые были выброшены жителями данного дома в унитаз», — рассказали в администрации.

Представители администрации района попросили местных жителей не выбрасывать в канализацию предметы личной гигиены, газеты, личные вещи, пищевые отходы и прочие труднорастворимые отходы. Для этого, по словам сотрудников администрации, есть мусорное ведро.

В апреле 2020 года компания «Водный Союз» сообщала, что в коллекторах Кургана регулярно находят детские подгузники и тряпки. По словам представителей организации, бытовой мусор может вывести из строя оборудование канализационных насосных станций и очистных сооружений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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