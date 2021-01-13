13 января 2021
12 января 2021

Губернатор ХМАО перераспределила полномочия умершего зама

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Ханты-Мансийск, дом правительства хмао
Губернатор ХМАО Наталья Комарова внесла новые изменения в полномочия заместителей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова перераспределила полномочия должности первого вице-губернатора, которую занимал Геннадий Бухтин, между другими заместителями. Сам документ опубликован на едином сайте органов государственной власти ХМАО.

«В абзаце третьем слова «Г.Ф.Бухтин — первый» заменить словами «В.А.Нигматулин». В абзаце седьмом слова «Г.Ф.Бухтин — первый» заменить словами «А.Г.Забозлаев», — говорится в документе.

В декабре 2020 года из должности первого вице-губернатора ХМАО уже был выведен ряд полномочий. Речь шла о департаментах по управлению государственным имуществом, государственного заказа, проектного управления, труда и занятости населения, региональной службы по тарифам. Фактически в должности первого вице-губернатора осталось курирование деятельности департамента финансов и департамента экономического развития.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией заявил, что этим документом Бухтин выведен из состава окружного правительства. «Кроме того, усилил свои позиции Нигматулин, у которого раньше в полномочиях было лишь кураторство строительства геномного центра в Сургуте», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что первый вице-губернатор ХМАО Геннадий Бухтин умер 9 января в Москве от осложнений, связанных с коронавирусом. Он был погребен на Троекуровском кладбище.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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