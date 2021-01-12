Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила слова соболезнования близким своего первого зама Геннадия Бухтина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова вместе с другими представителями политического истеблишмента региона приняла участие в церемонии прощания с первым заместителем главы ХМАО Геннадием Бухтиным. Панихида прошла в Москве на Троекуровском кладбище, передает корреспондент URA.RU.

Главу региона во время траурной церемонии сопровождал первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, а также два вице-губернатора — Николай Милькис и Андрей Зобницев. Кроме того, в состав делегации вошел глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин. «Почтили память Бухтина также депутат Государственной думы от ХМАО Павел Завальный и югорский сенатор Эдуард Исаков», — рассказал инсайдер.

Другой собеседник URА.RU, присутствующий на панихиде, сообщил, что губернатор Югры восприняла трагедию близко к сердцу. «Она приехала на церемонию прощания одной из первых. Выразила слова соболезнования семье Геннадия Федоровича, пыталась их как-то утешить. Но очевидно, что она и сама тяжело переживает эту утрату», — констатировал источник.

Ранее URA.RU сообщало, что первый вице-губернатор ХМАО умер 9 января от последствий коронавируса в одной из московских клиник. Изначально он проходил лечение в сургутской окружной клинической больнице. Однако в начале декабря 2020 года был транспортирован в российскую столицу по настоянию членов семьи.

На церемонии прощания присутствовала делегация из югорского правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дань памяти коллеге отдал и бывший первый вице-губернатор ХМАО Александр Ким (слева) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В панихиде на Троекуровском кладбище приняли участие около 50 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый вице-губернатор ХМАО Геннадий Бухтин пользовался у коллег большим авторитетом Фото: Владимир Андреев © URA.RU