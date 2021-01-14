Минфин РФ заявил о невозможности снизить налоги

Поводов для существенного снижения налоговой нагрузки для россиян на данный момент нет, так как для этого не имеется долгосрочных источников. Кроме того, сама нагрузка не является запредельной. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
«Если сравнивать с мировыми экономиками, с другими странами, то у нас уровень налоговой нагрузки далек от запредельного», — цитирует Сазанова РИА «Новости». Чиновник подчеркнул, что в настоящее время у государства нет потенциала для снижения налогов.
Чиновник добавил, что для снижения налоговой нагрузки в долгосрочной перспективе требуется такой же долгосрочный источник финансирования. Однако, по его словам, в настоящее время у государства нет таких источников.
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в интервью «Национальной службе новостей» допустил рост банкротств в 2021 году из-за окончания отсрочек на уплату налогов. По его словам, постковидная ловушка может затянуться надолго.
Подписывайтесь на URA.RU в