Венедиктов объяснил выход РФ из Договора по открытому небу

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Алексей Венедиктов. Эхо Москвы. Екатеринбург, венедиктов алексей
Алексей Венедиктов увидел в выходе РФ из Договора по открытому небу сигнал в адрес новой администрации США Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россия специально начала выход из Договора по открытому небу перед приходом к власти в США администрации демократа Джозефа Байдена. Такое мнение высказал журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Очевидно, что угроза выхода из Договора за шесть дней до прихода к власти новой администрации США — демонстрация», — написал Венедиктов в своем telegram-канале. Стоит отметить, что Байден официально вступит в должность президента Соединенных Штатов 20 января.

Ранее МИД РФ объявил, что Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу (ДОН), напоминает агентство Nation News. В то же время США официально перестали выполнять обязательства ДОН 22 ноября. Американская сторона отметила, что была вынуждена это сделать из-за того, что якобы Россия многие годы нарушала принципы договоренностей, уточняет телеканал 360.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Финляндии. Многостороннее международное соглашение разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Договор подписали 34 государства, среди которых США, Россия, страны Европы и Азии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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