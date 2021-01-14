В ЯНАО ушел из жизни известный депутат

Умер Анатолий Полонский — депутат Думы и почетный житель Пуровского района Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тарко-Сале скончался Анатолий Полонский — депутат Думы и почетный житель Пуровского района, генеральный директор ООО «Пуровская компания общественного питания и торговли — Пурнефтегазгеология». Ему было 70 лет. Об этом сообщает администрация Пуровского района.

«Анатолий Григорьевич большую часть своей жизни отдал Ямалу. Анатолий Григорьевич, являясь трудолюбивым человеком, компетентным руководителем и талантливым управленцем, внес огромный вклад в развитие Пуровского района. Коллектив администрации Пуровского района разделяет боль утраты с родными и близкими, со всеми, кто работал вместе с Анатолием Григорьевичем. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении на сайте администрации.

За свою работу Анатолий Полонский был отмечен государством. Он награжден грамотой Министерства природных ресурсов РФ, памятным знаком «300 лет горно-геологической службе России», знаком отличия «За заслуги перед Ямалом» и еще удостоен целого ряда различных званий.