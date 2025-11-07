Управленцы молодежной политики со всей России собрались на Ямале

«Сегодня перед системой работы с молодежью стоят вызовы нового масштаба. Меняется общество, технологии, информационная среда — и вместе с этим меняется сама молодежь. В рамках „Ямолод.Академии“, вы сможете не только обменяться опытом, но и создать конкретные управленческие решения для своей территории. У вас будет возможность синхронизировать свои подходы с национальными приоритетами, найти партнеров, вдохновиться практиками других регионов и подготовить собственные проекты», — отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Юрий Лескин.