Управленцы молодежной политики со всей России собрались на Ямале
В Салехарде стартовала федеральная образовательная программа «Ямолод.Академия»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Салехарде на базе арт-резиденции «Полярис» стартовала федеральная образовательная программа «Ямолод.Академия», направленная на формирование управленческого резерва в сфере молодежной политики. В первом модуле участвуют 100 специалистов из 45 регионов России, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Сегодня перед системой работы с молодежью стоят вызовы нового масштаба. Меняется общество, технологии, информационная среда — и вместе с этим меняется сама молодежь. В рамках „Ямолод.Академии“, вы сможете не только обменяться опытом, но и создать конкретные управленческие решения для своей территории. У вас будет возможность синхронизировать свои подходы с национальными приоритетами, найти партнеров, вдохновиться практиками других регионов и подготовить собственные проекты», — отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Юрий Лескин.
Программа продлится до 9 ноября и включает интенсивное обучение: лекции, мастер-классы, проектную работу и командные сессии. Среди ключевых спикеров — представители Росмолодежи, МГППУ, банка «Точка», 2ГИС, а также эксперты Ямала. Первый модуль посвящен стратегическому мышлению, управленческому циклу и лидерским качествам. По итогам прошлого сезона каждый третий участник получил повышение. Следующий модуль запланирован на март 2026 года.
