Мороженое из украинского молока оказалось заражено коронавирусом

Пять тысяч упаковок мороженого в Китае заражены COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Около пяти тысяч упаковок мороженого с украинскими ингредиентами оказались заражены коронавирусом в Китае. Сейчас китайские власти пытаются разыскать людей, которые приобрели товар и могли заразиться COVID-19.

«Положительный результат на коронавирус дало мороженое в Китае, и органы здравоохранения пытаются отследить людей, подверженных риску заражения. Покупателей, которые взяли одну из упаковок с мороженым, сделанным с использованием сухого молока и сыворотки с Украины и Новой Зеландии, просят сообщить об этом», — передает Daily Mail.

На северо-востоке КНР были обнаружены три зараженных образца мороженого местного производства. Компания Tianjin Daqiaodao Food Company выявила около 4836 упаковок мороженного, зараженного коронавирусом. Еще 1812 штук были доставлены в другие провинции, а 935 поступили на местный рынок. Однако, по данным China Daily, были проданы всего 65 упаковок.

Ранее сотрудники Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили живой коронавирус на упаковке с охлажденной рыбой, пишет портал «Невские новости». Врач-пульмонолог Александр Карабиненко предупредил, что даже при дезинфекции поверхностей нельзя быть уверенным, что инфекция не проникнет в организм, сообщает «Национальная служба новостей».