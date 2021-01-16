Мороженое из украинского молока оказалось заражено коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производство мороженого на Хладокомбинате №3. Екатеринбург, пища, лакомство, десерт, мороженое, еда
Пять тысяч упаковок мороженого в Китае заражены COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Около пяти тысяч упаковок мороженого с украинскими ингредиентами оказались заражены коронавирусом в Китае. Сейчас китайские власти пытаются разыскать людей, которые приобрели товар и могли заразиться COVID-19.

«Положительный результат на коронавирус дало мороженое в Китае, и органы здравоохранения пытаются отследить людей, подверженных риску заражения. Покупателей, которые взяли одну из упаковок с мороженым, сделанным с использованием сухого молока и сыворотки с Украины и Новой Зеландии, просят сообщить об этом», — передает Daily Mail.

На северо-востоке КНР были обнаружены три зараженных образца мороженого местного производства. Компания Tianjin Daqiaodao Food Company выявила около 4836 упаковок мороженного, зараженного коронавирусом. Еще 1812 штук были доставлены в другие провинции, а 935 поступили на местный рынок. Однако, по данным China Daily, были проданы всего 65 упаковок.

Ранее сотрудники Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили живой коронавирус на упаковке с охлажденной рыбой, пишет портал «Невские новости». Врач-пульмонолог Александр Карабиненко предупредил, что даже при дезинфекции поверхностей нельзя быть уверенным, что инфекция не проникнет в организм, сообщает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...