Минобороны РФ предложило повысить зарплаты военным

Оклады военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов власти необходимо проиндексировать на 4,9%. Такую идею предложили в Минобороны РФ.
«Повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2021 года в размере 1,037 раза», — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. На сегодняшний день размеры окладов индексируются в соответствии с федеральным законом о бюджете на соответствующий год и на плановый период с учётом уровня инфляции. Решение об индексации принимает правительство РФ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении зарплаты военным. Такое же повышение ждет пенсии силовиков, которые до этого служили в органах по контролю за оборотом наркотиков и носили специальные звания.
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