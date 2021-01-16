16 января 2021

Минобороны РФ предложило повысить зарплаты военным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по делу Евгения Тефтелева о взятках. Челябинск, фсб, военные, пистолет, оружие, фсо, камуфляж, конвой, охрана, солдат
Решение об индексации принимает правительство РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оклады военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов власти необходимо проиндексировать на 4,9%. Такую идею предложили в Минобороны РФ.

«Повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2021 года в размере 1,037 раза», — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. На сегодняшний день размеры окладов индексируются в соответствии с федеральным законом о бюджете на соответствующий год и на плановый период с учётом уровня инфляции. Решение об индексации принимает правительство РФ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении зарплаты военным. Такое же повышение ждет пенсии силовиков, которые до этого служили в органах по контролю за оборотом наркотиков и носили специальные звания.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...