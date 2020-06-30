В России повысили зарплаты военным и пенсии полицейским

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 32-м военном городке. Екатеринбург, военные, марш, защитная маска, военнослужащие цво, репетиция парада, маска на лицо, военнослужащие
С 1 октября оклады военных по призыву и по контракту повысят на 3% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Зарплаты российских военных и пенсии некоторых сотрудников МВД вырастут на 3% с 1 октября. Соответствующее постановление во вторник подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту по призыву», — сообщается в документе, который опубликовали на портале правовой информации. Вместе с тем правительство повысило должностные оклады и оклады по специальным званиям лиц, которые проходят службу в войсках национальной гвардии и имеют специальные звания полиции, органов принудительного исполнения, противопожарной службы и таможенных органов.

Такое же повышение ждет пенсии силовиков, которые до этого служили в органах по контролю за оборотом наркотиков и носили специальные звания.

В декабре 2019 года в России заморозили продление ежегодного увеличения военных пенсий на 2%. До 2021 года размер выплат будет сохраняться в прежнем объеме. Инициатива вызвала недовольство среди представителей военных в Госдуме, которые требовали не только вернуть индексацию, но и повысить ее до 3%, напоминает «Национальная служба новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...