В России повысили зарплаты военным и пенсии полицейским

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

В декабре 2019 года в России заморозили продление ежегодного увеличения военных пенсий на 2%. До 2021 года размер выплат будет сохраняться в прежнем объеме. Инициатива вызвала недовольство среди представителей военных в Госдуме, которые требовали не только вернуть индексацию, но и повысить ее до 3%, напоминает « Национальная служба новостей» .

Такое же повышение ждет пенсии силовиков, которые до этого служили в органах по контролю за оборотом наркотиков и носили специальные звания.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту по призыву», — сообщается в документе, который опубликовали на портале правовой информации. Вместе с тем правительство повысило должностные оклады и оклады по специальным званиям лиц, которые проходят службу в войсках национальной гвардии и имеют специальные звания полиции, органов принудительного исполнения, противопожарной службы и таможенных органов.

Зарплаты российских военных и пенсии некоторых сотрудников МВД вырастут на 3% с 1 октября. Соответствующее постановление во вторник подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

С 1 октября оклады военных по призыву и по контракту повысят на 3% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно