16 января 2021

Россия переделает самолеты «открытого неба» в разведчики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, посадка самолета, ту-154б-2
Самолеты будут использоваться в разведывательных целях (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После выхода России из Договора по открытому небу два самолета авиационного наблюдения Ту-214ОН начнут применять в разведывательных целях. Об этом сообщают военно-дипломатические источники.

«После окончательного прекращения участия РФ в договоре оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач», — цитирует РИА «Новости» представителя разведывательного ведомства. По словам собеседника агентства, воздушные судна будут использоваться для разведки и контроля безопасности военных объектов страны.

Для переквалификации самолетов, по словам источников агентства, потребуется установка на них современного разведывательного оборудования. Соответствующее решение на этот счет уже принято.

Россия заявила о выходе из Договора по открытому небу 15 января. В конце ноября прошлого года аналогичное решение приняли США, мотивируя это невозможностью наблюдать за военной деятельностью других стран-участников соглашения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...