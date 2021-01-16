Россия переделает самолеты «открытого неба» в разведчики

После выхода России из Договора по открытому небу два самолета авиационного наблюдения Ту-214ОН начнут применять в разведывательных целях. Об этом сообщают военно-дипломатические источники.
«После окончательного прекращения участия РФ в договоре оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач», — цитирует РИА «Новости» представителя разведывательного ведомства. По словам собеседника агентства, воздушные судна будут использоваться для разведки и контроля безопасности военных объектов страны.
Для переквалификации самолетов, по словам источников агентства, потребуется установка на них современного разведывательного оборудования. Соответствующее решение на этот счет уже принято.
Россия заявила о выходе из Договора по открытому небу 15 января. В конце ноября прошлого года аналогичное решение приняли США, мотивируя это невозможностью наблюдать за военной деятельностью других стран-участников соглашения.
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