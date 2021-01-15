Россия вслед за США начала выход из Договора по открытому небу

Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявили в МИД РФ. Ранее, в ноябре 2020 года, из ДОН вышли США.
«МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено Депозитариям», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. Там подчеркнули, что это решение было принято после того, как США вышли из ДОН «под надуманным предлогом». В МИД РФ отметили, что выход США из ДОН нарушил баланс интересов стран-участниц, поэтому Договору был нанесен серьезный ущерб, как инструменту укрепления доверия и безопасности.
22 ноября 2020 года США вышли из ДОН. Так, они больше не смогут проводить облеты, чтобы наблюдать за военной деятельностью других стран-участников договора. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия останется в ДОН только в том случае, если все остающиеся в договоре государства дадут прямые и твердые юридические гарантии своей готовности соблюдать его требования, пишет RT.
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Финляндии. Многостороннее международное соглашение разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Договор подписали 34 государства, среди которых США, Россия, страны Европы и Азии.
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