В России уменьшилось число излечившихся от коронавируса

За прошедшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 22 857. С начала эпидемии в стране инфекция выявлена уже у 3 591 066 человек. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 18 333 человек, что на 5 107 меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
«За последние сутки в России выявлено 22 857 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Жертвами инфекции за сутки стал 471 человек. Таким образом, с момента обнаружения инфекции в стране от нее скончались уже 66 037 человек.
В лидерах по количеству новых случаев остается Москва, где за сутки коронавирус выявлен у 3679 человек. На втором месте — Санкт-Петербург с 3287 новыми случаями. Замыкает тройку Московская область (1381 новый случай).
Среди регионов УрФО первое место остается за Свердловской областью (390). В Челябинской области выявлено 303 новых случая. В ХМАО и ЯНАО — 223 и 112 соответственно. В Тюменской области вирусом за сутки заразились 164 человека, в Курганской — 109. В Пермском крае количество заболевших увеличилось на 295 человек.
Во всем мире за время пандемии выявлено уже 95 037 610 случаев заражения коронавирусом, сообщает телеканал 360. Жертвами инфекции стали 2 030 668 жителей Земли.
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