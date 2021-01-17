Источник: власти задумали исследовать проблемный поселок ЯНАО

В Тарко-Сале обеспокоились перспективами Пурпе Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Пуровском районе ЯНАО власти намерены заказать социологическое исследование, чтобы выяснить настроения жителей поселка Пурпе, жалобы на проблемы оттуда в последнее время участились. Администрация района под руководством Антона Колодина намерена выяснить, каким жители поселка видят свое будущее, сообщил URA.RU источник в окружных политических кругах.

«Социологи, по задумке главы района, должны комплексно изучить ситуацию в Пурпе, в том числе социально-экономическую обстановку, и определить, каким население поселка видит его будущее», — рассказал собеседник агентства. Поводом стало то, что в последнее время Антону Колодину поступает масса обращений, большинство из которых связано с транспортной доступностью поселка и оказанием медпомощи населению.

Источники отмечают, что людям для получения помощи узких специалистов необходимо ехать в Тарко-Сале за 100 км, тогда как всего в 20 км, в Губкинском, есть современная больница. «У Пурпе гораздо больше общего с Губкинским, нежели с Тарко-Сале. Губкинцы пользуются железнодорожным вокзалом Пурпе, видят, как расцвел Губкинский за несколько десятилетий, однако вопрос перспектив самого поселка остается открытым», — подытожил источник.

«Не многие в районе еще поняли, что Колодин не любит затягивать с решением проблем и приверженец конструктива. Потому посвященные в суть находятся в ожидании кульминации», — рассказал собеседник, близкий к аппарату администрации Пуровского района.

Оперативно подтвердить или опровергнуть сообщения источников в пресс-службе администрации Пуровского района не удалось. На запрос редакции на момент публикации ответ не поступал.