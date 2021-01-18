18 января 2021

Россияне назвали признаки достойной пенсии и желаемую сумму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патруль полиции на улицах города. Курган, пенсионерки, пенсия, масочный режим
Жилье, медицина, питание, возможность заниматься хобби — вот что хотят получить россияне на пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Собственное жилье, качественные медицина и питание, а также время на хобби: такие признаки достойной пенсии назвали более 90% россиян. Это следует из результатов опроса НПФ Сбербанка.

«Более 90% россиян в возрасте 45—60 лет приоритетными для достойного заслуженного отдыха назвали собственное жилье, качественную медицину, полноценное питание и возможность заниматься любимым делом или спортом», — пишет газета «Известия», ссылаясь на данные соцопроса. В нем приняли участие жители крупных городов России в возрасте 45-60 лет.

Доход, который должен будет обеспечить достойную пенсию, в среднем, равняется 45,6 тысяч рублей в месяц. Эта сумма примерно в три раза превышает размер средней российской пенсии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...