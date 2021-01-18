Россияне назвали признаки достойной пенсии и желаемую сумму

Собственное жилье, качественные медицина и питание, а также время на хобби: такие признаки достойной пенсии назвали более 90% россиян. Это следует из результатов опроса НПФ Сбербанка.
«Более 90% россиян в возрасте 45—60 лет приоритетными для достойного заслуженного отдыха назвали собственное жилье, качественную медицину, полноценное питание и возможность заниматься любимым делом или спортом», — пишет газета «Известия», ссылаясь на данные соцопроса. В нем приняли участие жители крупных городов России в возрасте 45-60 лет.
Доход, который должен будет обеспечить достойную пенсию, в среднем, равняется 45,6 тысяч рублей в месяц. Эта сумма примерно в три раза превышает размер средней российской пенсии.
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