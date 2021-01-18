18 января 2021
17 января 2021
16 января 2021

В ХМАО за неделю смертность от коронавируса выросла в 1,5 раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
В ХМАО с 13 по 19 января от коронавируса умерло 34 человека Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за неделю от коронавируса умерло 34 человека, неделей ранее от инфекции умерло 24 человека. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 219 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 622 человека. За сутки излечились 243 человека, за весь период пандемии — 41 603 югорчанина», — говорится в сообщении оперштаба. Общая картина распространения коронавируса в ХМАО выглядит так:

  • Сургут — 34;
  • Нижневартовск — 27;
  • Ханты-Мансийск — 26;
  • Нягань — 26;
  • Нефтеюганский район — 18;
  • Советский район — 17;
  • Когалым — 10;
  • Лангепас — 9;
  • Югорск — 8;
  • Нефтеюганск — 7;
  • Покачи — 7;
  • Сургутский район — 6;
  • Октябрьский район — 6;
  • Урай — 5;
  • Нижневартовский район — 5;
  • Кондинский район — 3;
  • Мегион — 2;
  • Пыть-Ях — 2;

Состояние 99 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На момент выявления у 172 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 102,39%. Коэффициент распространения инфекции — 1,05.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко снизилось количество мест для больных коронавирусом. Так, с 11 января коечный фонд сократился на 51%.

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