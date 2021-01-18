В ХМАО за неделю смертность от коронавируса выросла в 1,5 раза

В ХМАО с 13 по 19 января от коронавируса умерло 34 человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за неделю от коронавируса умерло 34 человека, неделей ранее от инфекции умерло 24 человека. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 219 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 622 человека. За сутки излечились 243 человека, за весь период пандемии — 41 603 югорчанина», — говорится в сообщении оперштаба. Общая картина распространения коронавируса в ХМАО выглядит так:

Сургут — 34;

Нижневартовск — 27;

Ханты-Мансийск — 26;

Нягань — 26;

Нефтеюганский район — 18;

Советский район — 17;

Когалым — 10;

Лангепас — 9;

Югорск — 8;

Нефтеюганск — 7;

Покачи — 7;

Сургутский район — 6;

Октябрьский район — 6;

Урай — 5;

Нижневартовский район — 5;

Кондинский район — 3;

Мегион — 2;

Пыть-Ях — 2;

Состояние 99 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На момент выявления у 172 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 102,39%. Коэффициент распространения инфекции — 1,05.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко снизилось количество мест для больных коронавирусом. Так, с 11 января коечный фонд сократился на 51%.