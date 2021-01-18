В ХМАО за неделю смертность от коронавируса выросла в 1,5 раза

В ХМАО за неделю от коронавируса умерло 34 человека, неделей ранее от инфекции умерло 24 человека. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 219 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 622 человека. За сутки излечились 243 человека, за весь период пандемии — 41 603 югорчанина», — говорится в сообщении оперштаба. Общая картина распространения коронавируса в ХМАО выглядит так:
- Сургут — 34;
- Нижневартовск — 27;
- Ханты-Мансийск — 26;
- Нягань — 26;
- Нефтеюганский район — 18;
- Советский район — 17;
- Когалым — 10;
- Лангепас — 9;
- Югорск — 8;
- Нефтеюганск — 7;
- Покачи — 7;
- Сургутский район — 6;
- Октябрьский район — 6;
- Урай — 5;
- Нижневартовский район — 5;
- Кондинский район — 3;
- Мегион — 2;
- Пыть-Ях — 2;
Состояние 99 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На момент выявления у 172 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 102,39%. Коэффициент распространения инфекции — 1,05.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко снизилось количество мест для больных коронавирусом. Так, с 11 января коечный фонд сократился на 51%.
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