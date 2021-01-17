17 января 2021
16 января 2021
15 января 2021

В ХМАО резко снизилось количество коек для больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, палата, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
В ХМАО количество свободных мест для больных коронавирусом снизилось на 51% за неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО после новогодних праздников в ковидных госпиталях резко снизилось количество свободных коек. Так, с 11 января коечный фонд сократился на 51% и сейчас составляет 91%. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 223 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 91,16%. На момент выявления у 185 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 15 человек — бессимптомно», — добавили в оперштабе. Распеределие заболевших по территориям выглядит так:

  • Сургут — 36;
  • Нижневартовск — 23;
  • Ханты-Мансийск — 17;
  • Мегион — 15;
  • Советский район — 14;
  • Сургутский район — 13;
  • Нефтеюганск — 13;
  • Нягань — 13;
  • Югорск — 11;
  • Когалым — 10;
  • Нефтеюганский район — 10;
  • Березовский район — 8;
  • Урай — 6;
  • Покачи — 6;
  • Октябрьский район — 5;
  • Лангепас — 5;
  • Ханты-Мансийский район — 5;
  • Радужный — 4;
  • Белоярский район — 3;
  • Нижневартовский район — 3;
  • Пыть-Ях — 2;
  • Кондинский район — 1.

По данным оперативного штаба Югры, состояние 103 пациентов оценивается как тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 в регионе умерли 616 человек (4 человека за сутки). За последние сутки излечились 226 человек, за весь период пандемии — 41 360 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО усугубляется ситуация с эпидемией коронавируса. В течение недели количество больных после праздников продолжало расти.

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