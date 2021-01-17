В ХМАО резко снизилось количество коек для больных коронавирусом

В ХМАО количество свободных мест для больных коронавирусом снизилось на 51% за неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО после новогодних праздников в ковидных госпиталях резко снизилось количество свободных коек. Так, с 11 января коечный фонд сократился на 51% и сейчас составляет 91%. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 223 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 91,16%. На момент выявления у 185 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 15 человек — бессимптомно», — добавили в оперштабе. Распеределие заболевших по территориям выглядит так:

Сургут — 36;

Нижневартовск — 23;

Ханты-Мансийск — 17;

Мегион — 15;

Советский район — 14;

Сургутский район — 13;

Нефтеюганск — 13;

Нягань — 13;

Югорск — 11;

Когалым — 10;

Нефтеюганский район — 10;

Березовский район — 8;

Урай — 6;

Покачи — 6;

Октябрьский район — 5;

Лангепас — 5;

Ханты-Мансийский район — 5;

Радужный — 4;

Белоярский район — 3;

Нижневартовский район — 3;

Пыть-Ях — 2;

Кондинский район — 1.

По данным оперативного штаба Югры, состояние 103 пациентов оценивается как тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 в регионе умерли 616 человек (4 человека за сутки). За последние сутки излечились 226 человек, за весь период пандемии — 41 360 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО усугубляется ситуация с эпидемией коронавируса. В течение недели количество больных после праздников продолжало расти.