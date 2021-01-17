В ХМАО резко снизилось количество коек для больных коронавирусом

В ХМАО после новогодних праздников в ковидных госпиталях резко снизилось количество свободных коек. Так, с 11 января коечный фонд сократился на 51% и сейчас составляет 91%. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 223 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 91,16%. На момент выявления у 185 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 15 человек — бессимптомно», — добавили в оперштабе. Распеределие заболевших по территориям выглядит так:
- Сургут — 36;
- Нижневартовск — 23;
- Ханты-Мансийск — 17;
- Мегион — 15;
- Советский район — 14;
- Сургутский район — 13;
- Нефтеюганск — 13;
- Нягань — 13;
- Югорск — 11;
- Когалым — 10;
- Нефтеюганский район — 10;
- Березовский район — 8;
- Урай — 6;
- Покачи — 6;
- Октябрьский район — 5;
- Лангепас — 5;
- Ханты-Мансийский район — 5;
- Радужный — 4;
- Белоярский район — 3;
- Нижневартовский район — 3;
- Пыть-Ях — 2;
- Кондинский район — 1.
По данным оперативного штаба Югры, состояние 103 пациентов оценивается как тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 в регионе умерли 616 человек (4 человека за сутки). За последние сутки излечились 226 человек, за весь период пандемии — 41 360 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО усугубляется ситуация с эпидемией коронавируса. В течение недели количество больных после праздников продолжало расти.
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