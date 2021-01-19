Россия пожалуется на Украину в ПАСЕ из-за запрета русского языка

Вячеслав Володин поручил поднять на заседании ПАСЕ вопрос прав человека на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме подготовят проекты заявлений по поводу притеснения русского языка и русских людей на Украине, также России необходимо поднять данный вопрос в ПАСЕ. С таким поручением выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Он поручил первому замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину подготовить проекты заявлений по ограничению использования русского языка на Украине, а также вакцинации от коронавируса жителей ДНР, ЛНР, Приднестровья и Нагорного Карабаха.

Спикер Госдумы также поручил руководителю делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ Петру Толстому поднять этот вопрос в ходе следующей поездки. «Чтобы наши коллеги — европейские парламентарии — обсудили вопрос, связанный с правами человека на Украине», — уточнил Володин.

Член экспертного совета партии «За правду» Николай Стариков заявил в эфире радио Sputnik, что на Украине пытаются поменять менталитет десятков миллионов своих граждан вопреки правам человека. По его словам, каждый русскоязычный человек в мире должен чувствовать, что России небезразлично, что с ним происходит.

С 16 января Украина официально запретила использовать русский язык в сфере обслуживания. Теперь сотрудники супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания на Украине обязаны обслуживать посетителей только на украинском.