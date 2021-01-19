19 января 2021
18 января 2021

Самое актуальное в Курганской области на 20 января. Назван срок службы нового моста, цены на продукты выросли

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы до Москвы из Кургана возобновятся в конце февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генеральная прокуратура проверяет факт незаконной охоты — Utair изменила сроки возобновления рейсов в Москву — новый мост в Кургане прослужит 100 лет — цены на продукты выросли. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 20 января — в обзоре URA.RU:

Сотрудники генпрокуратуры приехали в регион

Utair изменила планы по отмене рейсов в Москву

Назван срок службы нового моста

  • Мост ЖБИ на проспекте Машиностроителей в Кургане прослужит не менее 100 лет. Об этом 19 января сообщили представители областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Реконструкция этого объекта стоила более одного миллиарда рублей.

В области выросли цены на продукты

  • По данным Свердловскстата за год больше всего выросли цены на гречку и картофель. В частности, средняя цена на гречку в декабре 2020 года составила 96,3 рубля. За год ее стоимость выросла на 65%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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