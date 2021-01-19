Рейсы до Москвы из Кургана возобновятся в конце февраля
Генеральная прокуратура проверяет факт незаконной охоты — Utair изменила сроки возобновления рейсов в Москву — новый мост в Кургане прослужит 100 лет — цены на продукты выросли. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 20 января — в обзоре URA.RU:
Сотрудники генпрокуратуры приехали в регион
- Два сотрудника Генеральной прокуратуры прибыли в регион для расследования инцидента, связанного с незаконной охотой, в которой принимали участие сотрудники региональной прокуратуры.
- В связи с оглаской этого происшествия прокурор Шумихинского района Константин Буденовских написал рапорт об отставке.
Utair изменила планы по отмене рейсов в Москву
- Авиакомпания Utair приостановила полеты по маршруту Москва-Курган-Москва до конца февраля. Ранее авиаперевозчик планировал отказаться от полетов по этому маршруту до конца марта. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Кургана.
Назван срок службы нового моста
- Мост ЖБИ на проспекте Машиностроителей в Кургане прослужит не менее 100 лет. Об этом 19 января сообщили представители областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Реконструкция этого объекта стоила более одного миллиарда рублей.
В области выросли цены на продукты
- По данным Свердловскстата за год больше всего выросли цены на гречку и картофель. В частности, средняя цена на гречку в декабре 2020 года составила 96,3 рубля. За год ее стоимость выросла на 65%.
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