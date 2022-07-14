В «Автостате» рассказали, какие машины покупать во время санкций

14 июля 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Наиболее выгодно сейчас покупать российские, китайские, корейские и японские машины, отметил Сергей Удалов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В период санкционных ограничений, в частности и на приобретение запчастей, наиболее выгодным решением для автомобилистов могут оказаться российские, китайские, корейские и японские машины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. «Если мы говорим о доступности, бюджетности и ремонтнопригодности, то тут российские машины, Китай. Более доступны по запчастям Lada. Они производятся в России. Корейцы продолжают выпускать и ввозить машины и комплектующие. И японцы. По запчастям — они доставлялись из той же Японии, Китая. Были налажены параллельно маршруты ввоза каких-то запчастей. А из Европы все везлось в основном официально, поэтому с логистическими цепочками у этих машин все сложнее», — объяснил Сергей Удалов. По словам собеседника агентства, легче дела обстоят с более массовыми марками. «Если вы будете брать относительно редкие модели, то могут быть проблемы с кузовом, фарами. Сложнее будет найти. Чем более массовые марки и модели, тем проще. Ожидание запчастей может происходить по-разному. Готов клиент смирится с тем, что на его гарантийную машину поставят негарантийную запчасть или нет, причем еще и за его же деньги. Или принципиален ремонт по гарантии. И это будут два абсолютно разных случая. Ожидание может быть и долгим», — подчеркнул Удалов. Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о том, что в ближайшее время произойдет снижение цен на автомобили Lada. Связано это с мерами поддержки Минпромторга РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В период санкционных ограничений, в частности и на приобретение запчастей, наиболее выгодным решением для автомобилистов могут оказаться российские, китайские, корейские и японские машины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. «Если мы говорим о доступности, бюджетности и ремонтнопригодности, то тут российские машины, Китай. Более доступны по запчастям Lada. Они производятся в России. Корейцы продолжают выпускать и ввозить машины и комплектующие. И японцы. По запчастям — они доставлялись из той же Японии, Китая. Были налажены параллельно маршруты ввоза каких-то запчастей. А из Европы все везлось в основном официально, поэтому с логистическими цепочками у этих машин все сложнее», — объяснил Сергей Удалов. По словам собеседника агентства, легче дела обстоят с более массовыми марками. «Если вы будете брать относительно редкие модели, то могут быть проблемы с кузовом, фарами. Сложнее будет найти. Чем более массовые марки и модели, тем проще. Ожидание запчастей может происходить по-разному. Готов клиент смирится с тем, что на его гарантийную машину поставят негарантийную запчасть или нет, причем еще и за его же деньги. Или принципиален ремонт по гарантии. И это будут два абсолютно разных случая. Ожидание может быть и долгим», — подчеркнул Удалов. Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о том, что в ближайшее время произойдет снижение цен на автомобили Lada. Связано это с мерами поддержки Минпромторга РФ.