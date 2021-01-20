Центробанк РФ хочет усложнить получение кредитов

Центробанк РФ хочет ввести прямые ограничения на получение высокорискованных кредитов заемщиками с высоким уровнем долговой нагрузки. Регулятор хочет обсудить инициативу с участниками рынка.
«Банк России вернулся к идее ввести ограничения на выдачу высокорискованных кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки. Ограничения могут коснуться потребительских кредитов», — пишет «Российская газета» со ссылкой на «дорожную карту» ЦБ, имеющуюся в распоряжении издания.
В ближайшие два года регулятор подготовит предложения о закреплении за кредиторами обязанности расчета показателя долговой нагрузки. Впервые с предложениями ввести ограничения на получение кредитов при ряде условий ЦБ выступал в 2019 году.
Банки России уже сократили выдачу кредитов населению, передает телеканал 360. Из-за экономической неопределенности во время пандемии россияне стали чаще сталкиваться с отказами при заеме средств.
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