Центробанк РФ хочет усложнить получение кредитов

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Заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки может стать сложнее получить кредит в банке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Центробанк РФ хочет ввести прямые ограничения на получение высокорискованных кредитов заемщиками с высоким уровнем долговой нагрузки. Регулятор хочет обсудить инициативу с участниками рынка.

«Банк России вернулся к идее ввести ограничения на выдачу высокорискованных кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки. Ограничения могут коснуться потребительских кредитов», — пишет «Российская газета» со ссылкой на «дорожную карту» ЦБ, имеющуюся в распоряжении издания.

В ближайшие два года регулятор подготовит предложения о закреплении за кредиторами обязанности расчета показателя долговой нагрузки. Впервые с предложениями ввести ограничения на получение кредитов при ряде условий ЦБ выступал в 2019 году.

Банки России уже сократили выдачу кредитов населению, передает телеканал 360. Из-за экономической неопределенности во время пандемии россияне стали чаще сталкиваться с отказами при заеме средств.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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