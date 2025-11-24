Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Пушилин предрек мрачный финал для Украины из-за коррупционного скандала

Пушилин: коррупционный скандал станет финалом для Украины как государства
24 ноября 2025 в 06:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Коррупционный скандал станет финалом для Украины в целом

Коррупционный скандал станет финалом для Украины в целом

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Коррупционный скандал на Украине в энергосфере может стать финалом для страны в принципе и ее судьба будет решаться за рубежом. С таким прогнозом выступил глава ДНР Денис Пушилин. 

«К сожалению, из-за коррупционных составляющих возможен стал и государственный переворот, который произошел в Киеве в 2014 году. Но из-за коррупционных составляющих, как мы видим, очень вероятен и исход. Имеется в виду финал этого государственного образования, которое мы называем Украина», — сказал Пушилин в беседе с РИА Новости. По мнению главы ДНР, сценарий развития событий предсказуем, но решение будет приниматься не на Украине.

Скандал на Украине, о котором высказался Пушилин, произошел в начале ноября. Он связан с соратником президента Украины Владимира Зеленского, предпринимателем и совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям. Ему инкриминируют создание преступной организации, незаконное влияние на министра энергетики и обороны, контроль за финансовыми потоками в энергетическом секторе, отмывание средств и вербовку участников преступной организации.

Продолжение после рекламы

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию в сфере энергетики и опубликовало фото с сумками, набитыми иностранной валютой. Обыски прошли и у украинских чиновников. Зеленский ввел санкции против Миндича и других фигурантов. Сам опальный бизнесмен покинул страну. 

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал