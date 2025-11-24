Коррупционный скандал станет финалом для Украины в целом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Коррупционный скандал на Украине в энергосфере может стать финалом для страны в принципе и ее судьба будет решаться за рубежом. С таким прогнозом выступил глава ДНР Денис Пушилин.

«К сожалению, из-за коррупционных составляющих возможен стал и государственный переворот, который произошел в Киеве в 2014 году. Но из-за коррупционных составляющих, как мы видим, очень вероятен и исход. Имеется в виду финал этого государственного образования, которое мы называем Украина», — сказал Пушилин в беседе с РИА Новости. По мнению главы ДНР, сценарий развития событий предсказуем, но решение будет приниматься не на Украине.

Скандал на Украине, о котором высказался Пушилин, произошел в начале ноября. Он связан с соратником президента Украины Владимира Зеленского, предпринимателем и совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям. Ему инкриминируют создание преступной организации, незаконное влияние на министра энергетики и обороны, контроль за финансовыми потоками в энергетическом секторе, отмывание средств и вербовку участников преступной организации.

