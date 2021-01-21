Мишустин объявил о заморозке цен на хлеб и муку

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин поручил направить на сдерживание цен более 4,5 миллиардов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Правительство РФ выделит порядка 4,5 миллиардов рублей для реализации программы сдерживания цен на муку и хлеб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Правительство продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности. Более 4,5 миллиардов рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых», — заявил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что главам регионов придется самим следить за уровнем цен на продукты питания. По его словам, за ценами нужно следить, но только не в ущерб бизнесу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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