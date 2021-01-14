Путин показал губернаторам, как сдержать рост цен

В декабре 2020 Владимир Путин призвал остановить рост цен на продукты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Российским губернаторам придется следить за уровнем цен на продукты питания в своих регионах. Об этом говорят итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой Удмуртии Александром Бречаловым 14 января. Первый в 2021 году публичный разговор президента с губернатором превратился в демонстрацию примера того, как нужно выполнять поручение главы государства.

Губернатор Бречалов удостоился похвалы президента Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин в входе беседы с главой Удмуртии отметил Бречалова за то, что цены в республике выросли за год в среднем лишь на 2%, что вдвое ниже инфляции (4,4% в 2020 году по данным Банка России) и ниже, чем в среднем по стране. При этом президент особо подчеркнул, что политика сдерживания цен проводится в регионе «без административного окрика».

«Это достаточно приемлемо, ниже инфляции — это хорошо. Так и продолжайте это делать, таргетировать это, спокойно, чтобы, конечно, не вредить бизнесу, но тем не менее за этим нужно следить», — поручил глава государства Бречалову. Примечательно, что за последние три месяца Путин провел в общей сложности девять встреч с губернаторами и ни с кем вопрос сдерживания цен на продукты до сегодняшнего дня не поднимал.

Фонд общественного мнения фиксирует тревогу россиян по поводу роста цен еще с сентября 2020 года. С этого времени до конца года доля обеспокоенного ценами населения выросла с 48% до 64%. Это вылилось в то, что Путин в декабре публично раскритиковал работу правительства. После этого кабмин принял решение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло. Однако это решение привело к тому тому, что торговые сети столкнулись с дефицитом этих продуктов.

При этом поручение Путина о недопущении роста цен на продукты выполняется не во всех регионах. По данным Росстата за 1—11 января, подсолнечное масло в целом по стране подорожало на 0,1%, а в некоторых субъектах — на 5,3%. Цены на сахар выросли в девяти регионах — подорожание зафиксировано в диапазоне от 0,1% до 6,7%. В каких конкретно субъектах РФ отмечен рост цен, в статистическом ведомстве не назвали.

На этом фоне успех Удмуртии и местного губернатора может стать примером для других глав регионов, считают собеседники URA.RU. «[На встрече с Бречаловым] президент поддержал успешный пример. Надо избегать напряженности в отношениях как между властью и бизнесом, так и между производителями и продавцами», — отмечает политолог и экономист Никита Масленников. Но добавляет, что к проблеме нужно подходить очень дифференцированно, поскольку ситуация в разных регионах отличается, и общего решения здесь нет.

«Президент не может дать сигнал одному региону, игнорируя другие. Конечно, это новый KPI, пример для остальных губернаторов.

На фоне экономического спада рост цен особенно болезнен для людей», — считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Политолог: грядущие выборы в Госдуму стали причиной заявления президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению Орлова, президент не случайно начал год с акцента на ценах. «В 2021 году пройдут выборы в Госдуму. Я думаю, что этот факт играет главную роль», — подчеркнул политолог. При этом экономист Масленников прогнозирует, что методы сдерживания могут измениться. «Общий принцип контроля за ценами возможно придется скорректировать. В какой мере — покажет изучение практики. По итогам января можно будет сделать выводы и, думаю, что без корректировки это система не останется», — предполагает эксперт.